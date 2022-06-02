Тяжелейший экономический кризис заметно подорвал уверенность западных политиков в светлом будущем США и Европы. Последней каплей, переполнившей чашу беспокойства зарубежных государств, стало заявление Владимира Путина, уверены эксперты из Поднебесной.
Беспрецедентные антироссийские санкции бумерангом ударили по их инициаторам. В зарубежном обществе и политкругах нарастает напряжение, так как на фоне ограничений цены растут лишь на Западе, тогда как Россия почти не ощутила рестрикций.
«Евросоюз сделал все возможное, чтобы сломить экономику Россию, но в итоге этими действиями он навредил сам себе», — цитируют авторов китайского портала 360kuai в «ПолитРоссии».
Однако США и ЕС не учатся на своих ошибках, продолжая составлять новые пакеты ограничений. Также в рядах Запада не утихает надежда полностью отказаться от российских энергоресурсов, что неминуемо приведет государства к настоящей экономической катастрофе.
Ситуацию ранее прокомментировал президент России. Своим метким выражением Путин посеял среди геополитических оппонентов настоящую панику, пишут в 360kuai.
«Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе», — заявил Путин.
Ранее журналист Юрий Пронько прокомментировал введение ЕС нефтяного эмбарго против России. На страницах издания «Царьград» он предложил «ответить ударом на удар».