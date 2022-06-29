360kuai: беспрецедентный ответ Путина поставил точку в провокации США с HIMARS

Военные провокации США с поставками РЗСО HIMARS на Украину не остались без внимания со стороны России. Президент РФ Владимир Путин одним шагом расставил все по своим местам, пишут китайские аналитики 360kuai, передает портал «ПолитРоссия».
Вашингтон после продолжительных просьб и требований со стороны Киева согласился передать Украине свои реактивные системы залпового огня HIMARS. Особенность их заключается в том, что их радиус действия позволяет наносить удары по объектам, расположенным на территории России.
«Тяжелая артиллерия США прибыла на Украину — ответ Путина был беспрецедентным», — отмечается в статье.
США поспешно заявили, что эти РЗСО были переданы Украине на условии, что их не будут использовать для атаки на российскую территорию. Брать на веру эти слова нельзя, отмечают аналитики.
«Россия естественно понимает все это и ее метод предупреждения гораздо жестче и надежнее, чем обещания Соединенных Штатов», — уточняют китайские эксперты.
Точку в вопросе поставил Владимир Путин — он констатировал, что российские специалисты успешно испытали новейшую межконтинентальную ракету «Сармат». Она обладает высочайшей скоростью и способна долететь до любой точки в США, а также способна без труда обходить американские системы ПРО.