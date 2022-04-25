360 Kuai: российская ракета «Сармат» стала предупредительным сигналом от необдуманных действий США

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Россия успешно провела
испытания новой ракеты «Сармат», способной поражать цели, расположенные в любой
точке США. Межконтинентальная ракета по праву может считаться эффективным
средством сдерживания США, отмечают аналитики китайского издания 360 Kuai, передает портал «ПолитРоссия».
Новейший российский
ракетный комплекс «Сармат» имеет дальность действия в 18 тысяч километров, что
позволяет полностью покрывать территорию США. Такая система также позволяет использовать
гиперзвуковые ракеты, скорость и маневренность которых исключают возможность
перехвата любыми современными комплексами ПВО.
«Цель этого испытания состоят в том, чтобы сдержать США от необдуманных шагов. Россия показала, что она в любой момент может снести голову Соединенных Штатов», — подчеркивается в материале 360 Kuai.
Китайские аналитики
также провели параллель между началом второй фазы спецоперации России и
демонстрацией возможностей — фактически Москва подала четкий сигнал, что
вмешательство Запада в дела РФ будет иметь серьезные последствия.
«Россия предостерегла западный истеблишмент насчет того, что их поставки вооружения киевскому режиму могут иметь непредсказуемые последствия», — подчеркивается в статье.