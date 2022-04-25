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    360 Kuai: российская ракета «Сармат» стала предупредительным сигналом от необдуманных действий США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    360 Kuai: российская ракета «Сармат» стала предупредительным сигналом от необдуманных действий США

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    Roscosmos/via Globallookpress.com

    Россия успешно провела
    испытания новой ракеты «Сармат», способной поражать цели, расположенные в любой
    точке США. Межконтинентальная ракета по праву может считаться эффективным
    средством сдерживания США, отмечают аналитики китайского издания 360 Kuai, передает портал «ПолитРоссия».

    Новейший российский
    ракетный комплекс «Сармат» имеет дальность действия в 18 тысяч километров, что
    позволяет полностью покрывать территорию США. Такая система также позволяет использовать
    гиперзвуковые ракеты, скорость и маневренность которых исключают возможность
    перехвата любыми современными комплексами ПВО.

    «Цель этого испытания состоят в том, чтобы сдержать США от необдуманных шагов. Россия показала, что она в любой момент может снести голову Соединенных Штатов», — подчеркивается в материале 360 Kuai.

    360 Kuai: российская ракета «Сармат» стала предупредительным сигналом от необдуманных действий США
    Федеральное агентство новостей

    Китайские аналитики
    также провели параллель между началом второй фазы спецоперации России и
    демонстрацией возможностей — фактически Москва подала четкий сигнал, что
    вмешательство Запада в дела РФ будет иметь серьезные последствия.

    «Россия предостерегла западный истеблишмент насчет того, что их поставки вооружения киевскому режиму могут иметь непредсказуемые последствия», — подчеркивается в статье.

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