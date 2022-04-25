360 Kuai: попытка США надавить на Россию провалилась из-за «неожиданных» союзников Москвы в ООН

Подписывайтесь на новости RNT24 в
На фоне украинского кризиса США попытались лишить Россию права вето в ООН, однако на сторону РФ встали «неожиданные» для Вашингтона союзники Москвы. Подробности сообщает китайское издание 360 Kuai, передает портал «ПолитРоссия».
На последнем заседании генеральной ассамблеи ООН на обсуждение было вынесено предложение об изменении системы использования права вето. По данным 360 Kuai, эту инициативу огласил Лихтенштейн с подачи США. Главная ее цель — не дать возможности странам-участницам ООН единолично вводить вето на какое-либо решение.
«Эта идея была вынесена на обсуждение в ГА ООН неспроста. Она связана с украинским кризисом. Когда Россия стала мишенью в ООН, у нее нашлись неожиданные союзники среди западных стран, причем, из числа постоянных членов организации. Великобритания и Франция выступили против инициативы “Лихтеншейна”», — уверены китайские аналитики.
От предложения также отказались Великобритания и Франция. В этой позиции прослеживается понимание того, что Лондон и Париж не хотят полностью разрывать отношения с Москвой. Кроме того, они не хотят ослаблять собственные позиции в ООН.
.