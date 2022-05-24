33% россиян не против приобрести автомобиль «Москвич», но большинство не готово платить за него более 800 тысяч рублей

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По данным опроса, проведенного компанией «ПРО Бренд», ровно треть россиян — 33% — рассмотрели бы покупку автомобиля «Москвич» при условии адекватной цены. Так, 14% респондентов готовы приобрести «Москвич», если увидят достойное качество. В то же время 46% опрошенных сказали, что российскую машину не купят ни при каких условиях.

Респондентам, готовым рассмотреть покупку «Москвича» по адекватной цене, был задан дополнительный вопрос о том, какая стоимость им кажется приемлемой. 73% опрошенных сказали, что не заплатят больше 800 тыс. рублей. Более значительную сумму готовы потратить только 5%. 14% полагают, что и 500 тыс. рублей — это дорого для отечественного автомобиля. 8% респондентов затруднились ответить.

Возможно, люди из тех 46% опрошенных, которые не рассматривают покупку российской машины ни при каких обстоятельствах, позже передумают, так как новый «Москвич», скорее всего, окажется переименованным китайским автомобилем.