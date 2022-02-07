Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Россию не только для обсуждения напряженности вокруг Украины, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Глава Пятой республики прибыл в Москву 7 февраля для двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации, полученной от пресс-службы Версальского дворца, Макрон находится в России ради действий, направленных на урегулирование украинского кризиса.

Однако Максим Шугалей считает, что киевский вопрос не является основным на повестке встречи глав двух государств. Глава ФЗНЦ уверен, что поездкой в Россию Макрон лишь пытается набрать очки накануне президентских выборов во Франции.

«Но я думаю, что кроме этого, Макрон хочет договориться с Москвой, чтобы ему в преддверии выборов прислали русских "33 богатырей"», — с иронией предположил Шугалей.

Также он предложил поискать в окрестностях французской столицы гостиницу «Парижаночка». Вероятно, социолог намекал на историю, произошедшую в 2020 году перед выборами в Белоруссии.

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