3000 рублей за хит от Xiaomi. Фитнес-браслет Xiaomi Band 7 поступил в продажу в России

Xiaomi представила фитнес-браслеты Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC 24 мая в Китае, 31 мая они поступили в продажу в Поднебесной. А сейчас Xiaomi Band 7 можно официально приобрести в России — в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.





Все три ретейлера предлагает фитнес-браслет за 3000 рублей (с учётом скидки 500 рублей для первых покупателей): c 1 августа стоимость Mi Band 7 в России повысится до 3500 рублей. Нужно отметить, что изобилия цветов и ремешков пока не наблюдается: предлагается Mi Band 7 исключительно в чёрном цвете.









Напомним, Mi Band 7 оснащён экраном AMOLED с диагональю 1,62 дюйма и разрешением 192 х 490 пикселей, датчиками ЧСС и SpO2, аккумулятором ёмкостью 180 мА·ч (автономность — до 15 дней). Также имеется 120 спортивных режимов и защита от воды (5ATM). Как и его предшественники, Mi Band 7 очень быстро стал хитом: уже за несколько недель продажи устройства перевалили за миллион.