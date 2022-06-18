280 долларов вместо 400. 65-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen SE подешевел до минимума в ходе распродажи 618 в Китае

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Как пишет источник, в Китае стоимость 65-дюймового 4К-телевизора Huawei Smart Screen SE снизилась до минимального уровня в рамках глобальной распродажи 618: на площадке JD.com устройство можно приобрести за 280 долларов вместо 400 долларов ранее.





Huawei Smart Screen SE – это модель начального уровня. Здесь нет кадровой частоты 120 Гц и видеовыхода HDMI 2.1, но это компенсируется ценой, а за счет акционной стоимости устройство стало еще привлекательнее. Телевизор обеспечивает охват 92% цветового пространства DCI-P3, оснащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, имеет 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, качественную акустическую подсистему. Естественно есть тесная интеграция с различными устройствами Huawei и голосовое управление. В качестве программной платформы выступает HarmonyOS 2.