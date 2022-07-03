27 л.с., 100 км/ч, запас хода до 170 км и цена от 5060 долларов. В Китае представлен электрический автомобиль BAW Yuanbao

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Китайская компания Beijing Auto Works (BAW), отделившаяся от BAIC, представила на домашнем рынке электрический микромобиль Yuanbao. Это – одноклассник популярных в Поднебесной Wuling Hongguang MINI EV и Chery QQ Ice Cream с примерно такими же габаритами и ценой. Что же тогда может сделать новинку популярной у местных покупателей?





Автомобиль скорее ориентирован на молодежь, поэтому тут яркие цвета как снаружи, так и внутри (в виде акцентов). Молодежь любит большие дисплеи – и здесь есть такой: на центральной панели закреплен экран с диагональю целых 10,25 дюйма! Для модели за 5-7 тысяч долларов это в диковинку. Наконец, тут есть камера кругового обзора (на 360°), парковочные радары как спереди, так и сзади, системы ABD и EBD, система помощи при трогании на подъеме. В общем, функций много, и они разные. Но, в то же время, подушки безопасности – только в двух самых дорогих версиях (у автомобиля их всего четыре).





Габариты автомобильчика – 3162 х 1498 х 1585 мм, длина колесной базы – 2050 мм. Размер колес – 155/65 R13. Компания работает над версией и побольше, с четырьмя полноценными дверьми. У такой версии Yuanbao будет собственный дизайн.





В движение автомобиль приводится электродвигателем мощностью 27 л.с. с пиковым крутящим моментом 85 Н·м. Немного, но вполне достаточно для того, чтобы разогнаться до 100 км/ч. К тому же параметры в точности соответствуют вышеназванным конкурентам.













Привод – исключительно задний, у тяговой аккумуляторной батареи два варианта емкости – 9,6 и 13,6 кВт·ч. Запас хода, соответственно, 120 или 170 км. Цены варьируются от 5060 до 7400 долларов.