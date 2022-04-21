256 ГБ памяти, 90 Гц, 5G, но всего 10-ваттная зарядка, и это за 400 долларов. Представлен Motorola Moto G 5G нового поколения

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Кроме нового Moto G Stylus 5G за 500 долларов компания Motorola также представила Moto G 5G нового поколения. Он стоит 400 долларов.





При этом характеристики тут ощутимо хуже. К примеру, экран диагональю 6,5 дюйма характеризуется частотой 90 Гц вместо 120 Гц, да и разрешение тут всего HD+. Также тут лишь 6 ГБ ОЗУ, но зато те же 256 ГБ флэш-памяти. К слову, это весьма любопытный подход — оснащать среднебюджетный смартфон таким объёмом памяти и не предлагать версий с меньшим объёмом. Причём слот для microSD тут имеется.

Сердцем служит SoC MediaTek Dimensity 700. Аккумулятор тут нормальный — 5000 мА•ч — а вот мощность зарядки составляет всего 10 Вт, что ненормально уже даже для бюджетных смартфонов, а уж для устройства стоимостью 400 долларов вообще должно быть недопустимо.

Блок камер, похоже, такой же, как у старшей модели. Главный датчик имеет разрешение 50 Мп, хотя в этом случае лишён оптической стабилизации. Также есть ширик разрешением 12 Мп и макрокамера разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной составляет 13 Мп.