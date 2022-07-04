247Wallst: Россия приготовила мощный козырь, чтобы наказать США за Украину

Подобное развитие событий ударит по самому сердцу американской экономики, крайне зависимой от нефти и бензина. Дело в том, что множество американцев используют исключительно личные автомобили, поскольку общественный транспорт в США не слишком развит. Цена в 10 долларов за галлон топлива станет для них настоящей катастрофой, а следом разрушится и вся национальная экономика.