США могут дорого заплатить за антироссийскую политику и поддержку Украины, буквально лишившись собственной экономики, считает аналитик издания 247Wallst Дуглас Макинтайр, пишет «ПолитРоссия».
Если Москва начнет мстить Вашингтону за беспрецедентные санкции и многочисленные поставки оружия Украине, американская экономика рискует схлопнуться, убежден обозреватель. По его мнению, российский удар может прийтись на нефтяной сектор. В этом случае американцам необходимо приготовиться к новым рекордам стоимости бензина.
Совсем недавно ряд экспертов представил прогноз, в котором рассматривается сценарий значительного повышения цен на нефть — до 380 долларов за баррель. Этот сценарий возможен, если Россия ограничит свой экспорт. Дуглас Макинтайр убежден, что в этом случае стоимость бензина в США поднимется до немыслимых показателей.
«Семьи среднего класса и низшего класса оказались бы в глубоких финансовых ямах, если бы к их расходам на жилье, одежду и еду добавился бензин по 10 долларов», — пишет аналитик, добавляя, что даже эта цена может быть не предельной.
Подобное развитие событий ударит по самому сердцу американской экономики, крайне зависимой от нефти и бензина. Дело в том, что множество американцев используют исключительно личные автомобили, поскольку общественный транспорт в США не слишком развит. Цена в 10 долларов за галлон топлива станет для них настоящей катастрофой, а следом разрушится и вся национальная экономика.
Автор материала наполнил, что еще год назад американцы бы не поверили, что галлон топлива будет стоить пять долларов, однако сейчас это стало реальностью. Поэтому, убежден он, нельзя исключать самые пессимистичные сценарии.