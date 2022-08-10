240 Гц, 65 дюймов, 4К и HDMI 2.1 за 445 долларов. В Китае представлены телевизоры TCL Thunderbird Peng 6 PRO

TCL под собственным суббрендом Thunderbird представила в Китае линейку телевизоров Peng 6 PRO. Устройства отличаются интересными характеристиками при невысокой цене: так, младшая 55-дюймовая модель оценена в 355 долларов. Стоимость 65-дюймовой – 445 долларов, 75-дюймовой – 670 долларов.





ТВ оснащаются панелями 4К с охватом 93% цветового пространства DCI-P3 и кадровой частотой 120 Гц (240 Гц – с разгоном). Аудиоподсистема представлена четырьмя громкоговорителями: двумя широкополосными и двумя высокочастотными. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek MTK 9652 с CPU, представленным четырьмя ядрами Arm Cortex-A73. Объем оперативной памяти составил 3 ГБ, флеш-памяти – 64 ГБ. Также есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Разумеется, не обошлось и без портов HDMI 2.1. Новинки доступны для предзаказа, реальные продажи стартуют 14 августа.