240-долларовый ноутбук стали продавать за 190 долларов. JioBook на Snapdragon 665 стал доступен всем желающим

Ноутбук JioBook, который представили в начале месяца, поступил в продажу и оказался даже дешевле, чем изначально говорилось.





С первого дня ПК был доступен только на индийской правительственной электронной торговой площадке (GeM), где оценивался в 240 долларов. Однако сегодня он стал доступен всем желающим, появившись в онлайн-магазине Reliance Digital. Причём цена оказалась ещё ниже — всего 190 долларов. Более того, при покупке посредством карт определённых банков можно ещё и получить скидку в 10%.

Напомним, это ноутбук, основанный на SoC Snapdragon 665 и работающий под управлением Android с оболочкой JioOS. Также в конфигурацию входит дисплей диагональю 11,6 дюйма с разрешением 1366 х 768 пикселей, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, модем LTE и аккумулятор, которого должно хватать на 8 часов работы.