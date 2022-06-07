23,8 дюйма, 165 Гц, 1 мс, рамка 1,2 мм, всего за 210 долларов. Игровой монитор AOC Q24G2 подешевел в Китае

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В ходе распродажи 618 в Китае магазин Jingdong предлагает приобрести игровой монитор AOC Q24G2 всего за 210 долларов.

23,8-дюймовый монитор AOC Q24G2 имеет экран IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей с углами обзора 178°. Контрастность составляет 3000:1, монитор охватывает 99% цветового пространства sRGB, он отображает 16,7 миллиона цветовых оттенков. Монитор характеризуется частотой обновления изображения 165 Гц и временем отклика 1 мс.





Релизована поддержка технологии Adaptive-Sync, технологии компенсации размытий в динамичных сценах, поддержка расширенного динамического диапазона.

Рамка имеет ширину всего 1,2 мм, он поддерживает вращение влево и вправо на 30°, а также наклоны вперед и назад.