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224 новых ядра Intel не могут справиться со 128 старыми ядрами AMD. Появились первые тесты CPU Xeon поколения Sapphire Rapids-SP

224 новых ядра Intel не могут справиться со 128 старыми ядрами AMD. Появились первые тесты CPU Xeon поколения Sapphire Rapids-SP

В Сети появились первые тесты процессоров Intel Xeon поколения Sapphire Rapids-SP. Это пока инженерные образцы, но на результаты посмотреть всё равно интересно. 


Протестированы были системы с четырьмя Xeon Platinum 8480+ и четырьмя Xeon Platinum 8450H. Первый содержит 56 ядер, а у второго лишь 28 ядер. 

224 новых ядра Intel не могут справиться со 128 старыми ядрами AMD. Появились первые тесты CPU Xeon поколения Sapphire Rapids-SP
224 новых ядра Intel не могут справиться со 128 старыми ядрами AMD. Появились первые тесты CPU Xeon поколения Sapphire Rapids-SP

Тесты были проведены в Sisoft Sandra, так что они могут быть далеки от результатов в реальных задачах, но всё же это лучше, чем ничего. Также для сравнения источник взял результаты системы с четырьмя 28-ядерными Xeon Platinum 8280L текущего поколения и двумя 64-ядерными AMD Epyc 7742.  

224 новых ядра Intel не могут справиться со 128 старыми ядрами AMD. Появились первые тесты CPU Xeon поколения Sapphire Rapids-SP

В арифметическом тесте, для которого важна однопоточная производительность, результаты новых CPU Intel пока не впечатляют. Да, Xeon Platinum 8480+ чуть быстрее Epyc 7742, но, во-первых, лишь немного, во-вторых, результат Xeon Platinum 8280L практически такой же, а в-третьих, конкурировать новые CPU Intel будут уже со следующим поколением процессоров Epyc Genoa на архитектуре Zen 4, которые предложат до 96 ядер. 

Что касается мультимедийных тестов, тут обе новинки Intel ощутимо проигрывают текущим процессорам Epyc, несмотря на огромную разницу в количестве ядер в случае Xeon Platinum 8480+. То есть в задачах, где задействованы все ядра, новинки Intel на фоне текущих CPU AMD выглядят слабо.

intel
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