204 л.с. и запас хода 600 км. Geely анонсировала электромобили Geometry G6 и M6 – первые авто компании с ОС Huawei HarmonyOS

Сначала Geely показала в Китае тизер некого нового электромобиля, особенностью которого стало использование программной платформы Huawei HarmonyOS, а спустя пару дней компания опубликовала дополнительные подробности. Оказалось, новых электромобилей – два.





Новинки называются Geometry G6 и M6. Первый – среднеразмерный седан, другой – второй компактный кроссовер. Уже даже по тизерам заметно, что G6 и M6 очень похожи на нынешние модели Geometry A и Geometry C: очевидно, новинки – это рестайлинговые версии нынешних авто. Но пока непонятно, будут ли все четыре модели продаваться параллельно, или G6 и M6 полностью заместят Geometry A и Geometry C (что, в общем-то, логично).



Новые Geometry G6 и M6



И нынешние Geometry A (слева) и Geometry C (справа)

Если речь о рестайлинге, то новинки по своим габаритам должны примерно соответствовать нынешним моделям. Напомним, длина Geometry A составляет 4752 мм при колесной базе 2700 мм. А длина Geometry C – 4432 мм при тех же 2700 мм колесной базы.

Согласно данным регулятора, Geometry G6 и M6 получат электрический двигатель (он будет один) мощностью 204 л.с., тяговую аккумуляторную батарею будет поставлять CATL. Официальных данных о запасе хода нет, но профильные китайские СМИ полагают, что он составит примерно 600 км. Нынешние Geometry A и Geometry C, укомплектованные тяговой батареей емкостью 70 кВт·ч, имеют запас хода в те же 600 км (согласно измерениям по методике NEDC). На данный момент это все подробности о перспективных электромобилях Geely.