200 Вт и входной ток 20 А. iQOO 10 Pro первым получит аккумуляторную батарею 10C

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Компания IQOO опубликовала новый тизер смартфона iQOO 10, который не оставляет никаких сомнений в том, что он станет первым устройством с поддержкой 200-ваттной зарядки.

В данный момент iQOO 10 и iQOO 10 Pro уже представлены на официальном веб-сайте vivo, в магазинах JD.com, Tmall и других платформах электронной коммерции, а также открыты для предварительного заказа. При этом стандартная версия iQOO 10 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, а iQOO 10 Pro будет поддерживать 200-ваттную зарядку.

Сообщается, что iQOO 10 Pro также впервые получат аккумуляторную батарею 10C, которая сможет выдерживать максимальный входной ток 20 А. Пока что нет информации о том, за какое время аккумулятор сможет заряжаться от 0 до 100%.

Серия iQOO 10 будет оснащена флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 2, отдельным процессором обработки изображений V1 ISP собственной разработки vivo. Старшая модель iQOO 10 Pro будет оснащена 6,78-дюймовым 2K OLED-экраном разрешением 3200 х 1440 с поддержкой 10-битного цвета.

Анонс серии iQOO 10 состоится 19 июля.