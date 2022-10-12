200 Мп, AMOLED, 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 5000 мА·ч и 120 Вт. В России стартовали продажи новейших Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro

Компания Xiaomi объявила о начале открытых продаж на российском рынке новейшей флагманской серии смартфонов Xiaomi 12T.



Xiaomi 12T Pro

В серию вошли модели Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, международный дебют состоялся совсем недавно – 4 октября 2022 года. Российские пользователи могут купить смартфоны с сегодняшнего дня, 13 октября.



Xiaomi 12T

Доступны серебристый, голубой и чёрный варианты расцветки. Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro предлагаются по таким временно сниженным ценам:

Xiaomi 12T в версии 8/128 ГБ — 43 990 рублей (впоследствии цена поднимется до 45 990 рублей);

Xiaomi 12T в версии 8/256 ГБ — 48 990 рублей (впоследствии цена поднимется до 50 990 рублей);

Xiaomi 12T Pro в версии 8/128 ГБ — 52 990 рублей (впоследствии цена поднимется до 55 990 рублей);

Xiaomi 12T Pro в версии 12/256 ГБ — 59 990 рублей (впоследствии цена поднимется до 62 990 рублей).

Среди особенностей Xiaomi 12T Pro – основная камера на 200 Мп и SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Базовый же Xiaomi 12T получил камеру на 108 Мп и MediaTek Dimensity 8100 Ultra.



Xiaomi 12T Pro

Среди общих характеристик – экраны AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, врезанная фронтальная камера на 20 Мп, аккумуляторы ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, NFC, стереодинамики, операционная система Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. В комплекте идёт соответствующее зарядное устройство мощностью 120 Вт.