200 Мп, 144 Гц, 125 Вт и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой Moto X30 Pro доступен для предзаказа

Убедительная демонстрация возможностей 200-мегапиксельной камеры Samsung. Снимок был распечатан на полотне размером 28 х 22 метра

Moto X30 Pro — первый смартфон с 200-мегапиксельной основной камерой — стал доступен для предварительного заказа на площадке Jingdong в Китае.

В основной камере будет установлен датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма. Пиксели имеют размер 0,64 мкм. Предусмотрены режимы биннинга (объединения пикселей) 2 х 2 и 4 х 4. В первом случае из четырёх соседних пикселей размерами 0,64 мкм формируется пиксель размером 1,28 мкм, а во втором объединяются уже 16 пикселей с размером «суперпикселя» 2,56 мкм. Большие пиксели позволяют повысить качество снимков при низкой освещённости.





Чен Джин, генеральный менеджер отдела мобильных телефонов Lenovo в Китае, сообщил, что в Moto X30 Pro добавлен новый интеллектуальный режим собственной разработки, который также может выводить высокоточные изображения разрешением 50 Мп в автоматическом режиме.

Известно, что Moto X30 Pro будет оснащён флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 12-мегапиксельной вспомогательной камерой. Экран диагональю 6,67 дюйма будет иметь разрешение FullHD+ и поддерживать частоту обновления изображения 144 Гц. Также будет реализована поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 125 Вт.

Поступление в продажу устройства ожидается 2 августа.