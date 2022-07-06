200-мегапикселей в огромном почти дюймовом датчике. Motorola раскрыла подробности о камере грядущего флагмана X30 Pro

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Смартфон Motorola X30 Pro, который также известен под кодовым именем Frontier, похоже, действительно первым на рынке получит 200-мегапиксельную камеру Samsung.





Об этом было много слухов и утечек, но Motorola делилась другими параметрами. Теперь же компания опубликовала рекламный постер, где видно, что X30 Pro получит датчик изображения оптического формата 1/1,22 дюйма. И именно такой формат у ISOCELL HP1 разрешением 200 Мп. Размер пикселя, напомним, составляет всего 0,64 мкм, но технология объединения пикселей позволяет получать снимки разрешением 12,5 Мп, и в таком случае размер виртуального пикселя составит уже 2,65 мкм.

Что касается других параметров, смартфону приписывали SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 144-герцевый экран AMOLED и 120-ваттную зарядку.