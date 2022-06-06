20 миллиардов транзисторов, 5-нанометровый техпроцесс, 8-ядерный CPU и 10-ядерный GPU. Представлена однокристальная система Apple M2

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Apple на выставке WWDC 2022 представила свою новую однокристальную систему – M2. Она призвана заменить M1, ставшую революционной для компьютеров компании. Впрочем, пока устройства на M1 и M2 будут продаваться параллельно. Первыми же компьютерами Apple на M2 стали MacBook Air и MacBook Pro 13.





Apple M2 немного больше Apple M1 – это хорошо иллюстрирует картинка выше. В то же время у этих платформ разные техпроцессы: 5 нм у M2 и 7 нм у M1 (причем M2 производится по 5-нанометровому техпроцессу второго поколения). Это значит, что она потребляет меньше, чем M1, но при этом производительность выше: прибавка по части CPU – 18%, по части GPU – и вовсе 35%.









Восьмиядерный CPU платформы представлен четырьмя высокопроизводительными ядрами с 16 МБ общей кэш-памяти и четырьмя энергоэффективными с 4 МБ общего кэша. 10-ядерный GPU получил больше кэш-памяти, чем у GPU M1, а его производительность – 3,6 TFLOPS.









Также в конфигурации SoC 16-ядерный нейронный процессор для ускорения задач ИИ и так называемый «медиа-движок» для аппаратного декодирования видео, в том числе H.264, HEVC и ProRes разрешением до 8К. Это важно для тех, кто профессионально работает с видео. Наконец, SoC получила до 24 ГБ унифицированной памяти (LPDDR5) с пропускной способностью 100 ГБ/с.













Во время презентации Apple сравнивала производительность M2 с аналогами – 10- и 12-ядерными процессорами. Что это за CPU, компания не конкретизировала, но, судя по всему, M2 сравнивали с представителями семейства Alder Lake. Само собой, M2 оказалась лучше: у нее выше производительность при меньшем энергопотреблении, что не удивительно, учитывая особенности архитектур Apple и Intel.





















За выпуск Apple M2, очевидно, отвечает TSMC. Однокристальная система состоит из 20 миллиардов транзисторов.