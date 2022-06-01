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20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs

20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs

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Вайнона Райдер

Звездой новой рекламной кампании Marc Jacobs стала Вайнона Райдер. Актриса уже не впервые сотрудничает с брендом: амбассадором его бьюти-линии она была в 2015-м, а вот одежду и аксессуары Джейкобса рекламировала почти два десятилетия назад — в 2003 году становилась лицом весенней коллекции дизайнера.

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер

Сам Марк Джейкобс, похоже, очень рад возобновлению сотрудничества. Моя Вайнона, — прокомментировал он видео с бэкстейджа, опубликованное в официальном аккаунте бренда в инстаграме.

Рекламная кампания посвящена новой сумочке Marc Jacobs под названием J Marc, представленной в разных цветовых вариациях. Звезда сериала “Очень странные дела” примерила на съемке несколько образов в духе 90-х: готика, гранж, черный цвет, тюлевые юбки и тяжелые ботинки на гигантской платформе.

Выход кампейна примерно совпал по времени с премьерой четвертого сезона “Очень странных дел”, его показ стартовал на Netflix 27 мая.

*Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ)


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Источник
Dazed


Фото
Dazed


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