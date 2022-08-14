19FortyFive: Зеленский устроил истерику из-за раскрытых планов ВСУ на Крым

Вероятно, Зеленский критиковал чиновников за заявления об «украинских диверсантах» на российском военном аэродроме в городе Саки. Ряд западных СМИ после ЧП в регионе написал о «диверсионной тактике» Украины в Крыму. Примечательно, что Зеленскому пришлось официально выступить с опровержениями сообщений о причастности Киева к происшествию.