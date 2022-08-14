Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских чиновников, которые, по его мнению, рассказали о тайной тактике украинских военных в Крыму. Об истерике украинского лидера сообщает 19FortyFive.
Зеленского возмутила якобы имевшая место утечка о «тайной тактике его военных против российских войск в Крыму». Он потребовал от подчиненных поменьше говорить, чтобы войска и разведка Украины не продолжала терпеть фиаско, приводит текст перевода «ПолитРоссия».
Вероятно, Зеленский критиковал чиновников за заявления об «украинских диверсантах» на российском военном аэродроме в городе Саки. Ряд западных СМИ после ЧП в регионе написал о «диверсионной тактике» Украины в Крыму. Примечательно, что Зеленскому пришлось официально выступить с опровержениями сообщений о причастности Киева к происшествию.
В минувший четверг, 11 августа, на расположенном в городе Саки аэродроме в Новофедоровке произошел пожар. Это привело к детонации нескольких боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек.