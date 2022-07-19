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19FortyFive: западные «телевизионные» генералы врут о положении ВСУ

19FortyFive: западные «телевизионные» генералы врут о положении ВСУ
Федеральное агентство новостей

Генералы стран Запада врут в интервью о том, что на самом деле происходит и в каком положении находятся украинские войска в Донбассе. На ситуацию обратил внимание подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис, передает 19FortyFive.

Дэвис указал на то, что многие западные военачальники, в том числе и американские, заблуждаются, считая, что поставки оружия на Украину смогли изменить баланс сил в ходе украинского кризиса, сообщает «ПолитРоссия».

AFLO/Global Look Press
AFLO/Global Look Press

Офицер констатировал, что преимущество России как в небе, так и на земле, неоспоримо, иностранные вооружения, такие как РЗСО HIMARS, существенно не поменяли картину.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — добавил он.

Анализ ситуации, по словам Дэвиса, позволяет без труда опровергнуть заявления «телевизионных» генералов, заявляющих о скором контрнаступлении ВСУ.

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