Генералы стран Запада врут в интервью о том, что на самом деле происходит и в каком положении находятся украинские войска в Донбассе. На ситуацию обратил внимание подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис, передает 19FortyFive.
Дэвис указал на то, что многие западные военачальники, в том числе и американские, заблуждаются, считая, что поставки оружия на Украину смогли изменить баланс сил в ходе украинского кризиса, сообщает «ПолитРоссия».
Офицер констатировал, что преимущество России как в небе, так и на земле, неоспоримо, иностранные вооружения, такие как РЗСО HIMARS, существенно не поменяли картину.
«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», — добавил он.
Анализ ситуации, по словам Дэвиса, позволяет без труда опровергнуть заявления «телевизионных» генералов, заявляющих о скором контрнаступлении ВСУ.