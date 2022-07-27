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19FortyFive: Запад может остановить военную помощь Украине в ближайшие месяцы

19FortyFive: Запад может остановить военную помощь Украине в ближайшие месяцы
globallookpress/US Navy

Запад может прекратить военную помощь Украине в ближайшие месяцы, рассказал порталу 19FortyFive подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

Причиной вероятного решения о прекращении поставок вооружения на Украину военный назвал растущее недовольство населения западных стран, страдающего от последствий антироссийских санкций.

«Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — отметил он.

Ситуация с дефицитом газа в Европе может оказаться «спусковым крючком» для сокращения военной помощи, если на Западе не смогут преодолеть последствия кризиса к зиме, подчеркнул Дэвис.

газовый кризис НАТО поставки оружия США Украина
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