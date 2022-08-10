19FortyFive: ВС РФ могут применить беспилотник «Охотник» на Украине в 2023 году

По данным журналистов, уже в 2023 году российские войска могут применить в ходе СВО тяжелые ударные дроны С-70 «Охотник». Военные эксперты отмечают, что этот БПЛА относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. При этом российский беспилотник имеет расширенные возможности работы с истребителями.