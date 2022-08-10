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19FortyFive: ВС РФ могут применить беспилотник «Охотник» на Украине в 2023 году

19FortyFive: ВС РФ могут применить беспилотник «Охотник» на Украине в 2023 году
Mil.ru . CC BY 4.0. wikipedia.org

Вооруженные силы России активно применяют военные беспилотники в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

По данным журналистов, уже в 2023 году российские войска могут применить в ходе СВО тяжелые ударные дроны С-70 «Охотник». Военные эксперты отмечают, что этот БПЛА относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. При этом российский беспилотник имеет расширенные возможности работы с истребителями.

Кроме этого, дрон оборудован двумя отсеками для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Впервые «Охотник» был представлен российскими военными в 2019 году.

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