19FortyFive: ВС РФ могут применить беспилотник «Охотник» на Украине в 2023 году

Вооруженные силы России активно применяют военные беспилотники в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.
По данным журналистов, уже в 2023 году российские войска могут применить в ходе СВО тяжелые ударные дроны С-70 «Охотник». Военные эксперты отмечают, что этот БПЛА относится к тому же классу аппаратов, что и Dassault nEUROn и Boeing Loyal Wingman. При этом российский беспилотник имеет расширенные возможности работы с истребителями.
Кроме этого, дрон оборудован двумя отсеками для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Впервые «Охотник» был представлен российскими военными в 2019 году.