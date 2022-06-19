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19FortyFive: возможности российских «Калибров» встревожили США

19FortyFive: возможности российских «Калибров» встревожили США
italykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Американское военное сообщество с тревогой наблюдает за боевым применением российских крылатых ракет «Калибр», сообщил эксперт в области безопасности Алекс Бэтли.

В публикации для издания 19FortyFive он отметил, что снаряд способен поражать цели на внушительном расстоянии. Более того, ракету можно оснастить как обычной, так и ядерной боеголовкой.

«Радиус действия и точность “Калибров” позволяет российскому военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать», — написал Бэтли.

«Калибрами» вооружают корабли и подводные лодки. Как подчеркивает автор, характеристики этих ракет значительно повышают наступательный потенциал даже небольших носителей, вроде корветов.

ВМФ РФ Вооружение калибр Россия
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