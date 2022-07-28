19FortyFive: ВМФ РФ принял на вооружение новую подлодку «Белгород» с загадочным предназначением

Военно-морской флот России принял на вооружение самую большую подводную лодку в мире, передает издание 19FortyFive.
При этом журналисты отмечают, что точное назначение субмарины пока неизвестно. Речь идет о подводном крейсере «Белогород», который может стать носителем смертоносных ядерных беспилотников. По словам авторов статьи, новые российские подводные дроны являются очень грозным оружием, пишет «ПолитРоссия».
«Основная цель “Белгорода” — служить платформой для шести массивных торпед с ядерными боеголовками “Посейдон”», — уточнили обозреватели издания.
Необычная форма гребных винтов позволила повысить бесшумность и незаметность «Белгорода». Таким образом, не исключено, что субмарина может стать основным ядром одной из самых засекреченных структур РФ — Главного управления глубоководных исследований, считают журналисты.