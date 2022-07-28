19FortyFive: ВМФ РФ принял на вооружение новую подлодку «Белгород» с загадочным предназначением

При этом журналисты отмечают, что точное назначение субмарины пока неизвестно. Речь идет о подводном крейсере «Белогород», который может стать носителем смертоносных ядерных беспилотников. По словам авторов статьи, новые российские подводные дроны являются очень грозным оружием, пишет «ПолитРоссия».