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19FortyFive: ВМФ РФ принял на вооружение новую подлодку «Белгород» с загадочным предназначением

19FortyFive: ВМФ РФ принял на вооружение новую подлодку «Белгород» с загадочным предназначением
MOD Russia.via Globallookpress. com

Военно-морской флот России принял на вооружение самую большую подводную лодку в мире, передает издание 19FortyFive.

При этом журналисты отмечают, что точное назначение субмарины пока неизвестно. Речь идет о подводном крейсере «Белогород», который может стать носителем смертоносных ядерных беспилотников. По словам авторов статьи, новые российские подводные дроны являются очень грозным оружием, пишет «ПолитРоссия».

«Основная цель “Белгорода” — служить платформой для шести массивных торпед с ядерными боеголовками “Посейдон”», — уточнили обозреватели издания.

Необычная форма гребных винтов позволила повысить бесшумность и незаметность «Белгорода». Таким образом, не исключено, что субмарина может стать основным ядром одной из самых засекреченных структур РФ — Главного управления глубоководных исследований, считают журналисты.

ВМФ РФ подлодка США
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