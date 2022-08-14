19FortyFive: Украина может остаться без ракет для HIMARS из-за действий России

Бывший высокопоставленный чиновник из Пентагона со ссылкой на беседу с министром обороны Словакии утверждает, что без новых поставок, ракеты для HIMARS у ВСУ полностью иссякнут к сентябрю. Более того, говорится в материале, нет никаких гарантий, что США смогут восполнить запасы Украины.