Украина лишилась значительного количества ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS из-за действий России и может остаться без боеприпасов уже к сентябрю, пишет американское издание 19FortyFive, передает «ПолитРоссия».
Пентагон крайне обеспокоен количеством ракет для HIMARS, оставшихся у Вооруженных сил Украины. Дело в том, что Россия нанесла серию высокоточных ударов по складам для боеприпасов, где хранились соответствующие ракеты. Так, один из последних ударов РФ лишил Киев 300 боеприпасов.
Бывший высокопоставленный чиновник из Пентагона со ссылкой на беседу с министром обороны Словакии утверждает, что без новых поставок, ракеты для HIMARS у ВСУ полностью иссякнут к сентябрю. Более того, говорится в материале, нет никаких гарантий, что США смогут восполнить запасы Украины.
«Неизвестно, сколько боеприпасов для HIMARS имеется в запасе у ВС США. В Пентагоне беспокоятся, что Америка может слишком сильно истощить свои резервы, отправляя все Украине», — считают американские журналисты.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.