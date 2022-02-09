19Fortyfive указал на преимущество России над США из-за тактического ядерного оружия

Тактическое ядерное вооружение России превосходит американское числом, что дает Москве преимущество над Вашингтоном. Об этом заявил экс-офицер Брент Иствуд в статье для портала 19Fortyfive.

Москва, считает он, может прибегнуть к использованию тактического вооружения в бою. Однако применение межконтинентальных ракет или бомбардировщиков для нанесения удара исключается.

«Москва, безусловно, имеет численное преимущество перед США и НАТО. У русских около 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, в то время как у американцев их всего 200, причем 100 из них развернуты в Европе, а остальные хранятся дома. Это преимущество десять к одному», — объяснил Иствуд.

Тактическое оружие, добавил эксперт, имеет меньшую мощность и дальность. Однако, несмотря на это, использование Россией ядерного вооружения маловероятно или вовсе исключено.

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