19FortyFive: участие Турции в учениях НАТО в Швеции может создать напряженность

На учениях НАТО в Швеции может возникнуть неловкая ситуация из-за участия Турции. Об этом пишет информационный портал 19FortyFive.
Маневры Baltic Operations 22 будут проходить в Швеции, при участии Финляндии и еще 14 стран-членов Альянса. Среди них также будет и Турция, которая выступала против вступления Хельсинки и Стокгольма в блок, передает «ПолитРоссия».
«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений. Неловкое упражнение», — пишет журнал.
Авторы материала считают, что военные учения направлены на противостояние с Россией. Страны отработают комплекс мер по борьбе с условным противником.