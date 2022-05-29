Новости0

19FortyFive: участие Турции в учениях НАТО в Швеции может создать напряженность

19FortyFive: участие Турции в учениях НАТО в Швеции может создать напряженность
Thomas Trutschel, via www.imago-images.de/Global Look Press

На учениях НАТО в Швеции может возникнуть неловкая ситуация из-за участия Турции. Об этом пишет информационный портал 19FortyFive.

Маневры Baltic Operations 22 будут проходить в Швеции, при участии Финляндии и еще 14 стран-членов Альянса. Среди них также будет и Турция, которая выступала против вступления Хельсинки и Стокгольма в блок, передает «ПолитРоссия».

«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений. Неловкое упражнение», — пишет журнал.

Авторы материала считают, что военные учения направлены на противостояние с Россией. Страны отработают комплекс мер по борьбе с условным противником.

НАТО Турция Швеция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.