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Соединенные Штаты и их сторонники ввели против России
столько ограничительных мер, что практически исчерпали их возможности. Об этом
пишет 19FortyFive.
Британский журналист Джек Бакби обратил внимание, что США и
их союзники потерпели оглушительное фиаско в попытке оказать санкционное
давление на РФ. По его словам, на сегодняшний день очевидно, что эффективность
ограничительных мер вызывает сомнения. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».
Недавно российский лидер Владимир Путин отметил, что санкции
ударили по странам Запада сильнее, чем по РФ. По его мнению, Соединенные Штаты
и их сторонники провалились, пытаясь реализовать стратегию экономического
блицкрига.
«США знали, что санкции против России будут вредить»,
— отметил автор статьи.
Он объяснил — эксперты еще несколько месяцев назад
предупреждали о риске введения запрета на поставки энергоносителей из России. Однако
власти США все равно пошли на эти меры.
Напомним, американский лидер Джо Байден ввел эмбарго на поставки
российских энергоресурсов. В результате в США резко подскочили цены на бензин,
что вызвало недовольство местных жителей.