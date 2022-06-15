19FortyFive: советский самолет с прозвищем Fishbed до сих пор пугает американских военных

По словам Кристиана Орра, МиГ-21 проектировался по тому же самому принципу, что и автомат Калашникова: «проще — лучше». Но «проще» вовсе не означало, что беговая машина вышла плохого качества, наоборот, самолет производился на протяжении нескольких десятилетий и отлично проявил себя во время войны во Вьетнаме. Так, северовьетнамские пилоты МиГ-21 сбили 17 американских истребителей-бомбардировщиков F-105 и не потеряли ни одного своего борта.