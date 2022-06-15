19FortyFive: советский самолет с прозвищем Fishbed до сих пор пугает американских военных

Бывший офицер ВВС США Кристиан Орр в материале для американского портала 19FortyFive признал, что военные Соединенных Штатов на протяжении долгих лет испытывают страх перед истребителями МиГ-21.
Созданный в СССР истребитель МиГ-21 по кодификации НАТО для советской техники проходит под названием Fishbed — не очень-то и пугающее слово в переводе означает тарелку с морепродуктами. Однако по словам офицера американских воздушных сил, самолет с таким названием много лет внушал страх военным США, пишет «ПолитРоссия».
«Как нельзя судить о книге по обложке, так и о военном самолете нельзя судить по его прозвищу. И, как могут подтвердить американские боевые летчики, столкнувшиеся с МиГ-21 в небе над Северным Вьетнамом, Fishbed был смертоносной хищной летучей рыбой, такой как пиранья», — отметил эксперт.
По словам Кристиана Орра, МиГ-21 проектировался по тому же самому принципу, что и автомат Калашникова: «проще — лучше». Но «проще» вовсе не означало, что беговая машина вышла плохого качества, наоборот, самолет производился на протяжении нескольких десятилетий и отлично проявил себя во время войны во Вьетнаме. Так, северовьетнамские пилоты МиГ-21 сбили 17 американских истребителей-бомбардировщиков F-105 и не потеряли ни одного своего борта.
«Американские военные боялись этого российского истребителя», — подытожил бывший офицер ВВС США.
МиГ-21 до сих пор в строю и используется во множестве государств. В США считают, что безотказный советский истребитель будет эксплуатироваться еще долгие годы.