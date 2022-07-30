19FortyFive: системы HIMARS не помешают успеху спецоперации российской армии на Украине

Пентагон будет вынужден ограничить поставки ракет РСЗО HIMARS для нужд украинской армии в связи с нехваткой высокоточных боеприпасов, что резко снизит эффективность этого вооружения. Такое мнение высказал военный аналитик Брент Иствуд.
Американские системы залпового огня HIMARS не помешают успеху спецоперации российской армии на Украине, признал эксперт Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive.
«Украине, возможно, придется обходиться одним-двумя залпами (из РСЗО HIMARS. — Прим. ред.) в день. Этого может быть недостаточно, чтобы переломить ход событий», — сообщил обозреватель.
Иствуд отметил, что боевая эффективность американских РСЗО непосредственно зависит от плотности их огня, чего невозможно добиться при остром дефиците боеприпасов в распоряжении ВСУ.