19FortyFive: системы HIMARS не помешают успеху спецоперации российской армии на Украине

Пентагон будет вынужден ограничить поставки ракет РСЗО HIMARS для нужд украинской армии в связи с нехваткой высокоточных боеприпасов, что резко снизит эффективность этого вооружения. Такое мнение высказал военный аналитик Брент Иствуд.