19FortyFive: российский «летающий танк» более 40 лет «наводит шороху» по всей планете

Советско-российский штурмовик Су-25 широко применяется в российской спецоперации, однако за более чем 40-летнюю историю этот «летающий танк» успел «навести шороху» по всей планете, отметили американские аналитики портала 19FortyFive, пишет «ПолитРоссия».
«Су-25 — это уникальный истребитель. Некоторые эксперты называют его летающим танком, поскольку он тяжело бронирован», — пояснили авторы материала.
Серийный выпуск этой машины был налажен в далеком 1978 году, однако, как показали последние события, самолет не утратил своей актуальности и сегодня.
«Как и американский A-10 Thunderbolt II “Warthog”, Су-25 гораздо дольше, чем другие штурмовики, остается актуальным инструментом обеспечения авиационной мощи. Оба этих самолета применись в разных конфликтах, они выполняли незаменимые боевые функции, поддерживая войска на земле», — сказано в статье.
Также особенностью штурмовика является и его впечатляющая огневая мощь. Он способен нести до десяти ракет, бомбу весом до полтонны, а также вооружен 30-мм пушкой. Кроме того, Су-25 отличается от американского А-10 меньшими габаритами и большей скоростью.
Непревзойденные качества Су-25 сделали этот самолет легендарным. Он поступил на боевую службу во многие армии мира. Как подсчитали эксперты, штурмовики этого типа выполнили более 60 тысяч боевых вылетов.
Ранее сообщалось, что российские Су-25 нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в Авдеевке.