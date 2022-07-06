19FortyFive: российский «летающий танк» более 40 лет «наводит шороху» по всей планете

Также особенностью штурмовика является и его впечатляющая огневая мощь. Он способен нести до десяти ракет, бомбу весом до полтонны, а также вооружен 30-мм пушкой. Кроме того, Су-25 отличается от американского А-10 меньшими габаритами и большей скоростью.