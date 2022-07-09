19FortyFive: российский беспилотник С-70 «Охотник» может изменить правила игры на Украине

Новый российский БПЛА-невидимка С-70 «Охотник» расширит возможности ВС РФ в рамках спецоперации на Украине. К такому выводу пришли эксперты американского журнала 19FortyFive.
Аналитики высоко оценили возможность работы в паре истребителя Су-57 и беспилотника С-70. По их мнению, данный тандем принесет успех российской армии, передает «ПолитРоссия».
«Серийное производство С-70, как ожидается, начнется не раньше 2023 года. Так что этот БПЛА появится над украинскими полями сражений только в следующем году, если, конечно, кризис все еще будет продолжаться», — пишут эксперты.
Стоит отметить, что «Охотник» является более малозаметным для радаров, чем Су-57. Кроме того, аппарат оснащается элементами искусственного интеллекта, благодаря чему может в режиме реального времени улучшать свои летные навыки.