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19FortyFive: российская крылатая ракета «Калибр» стала главным конкурентом американским Tomahawk

italykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0
italykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Обозреватели портала 19FortyFive сравнили российские крылатые ракеты «Калибр» с американскими ракетам Tomahawk и пришли к выводу, что принятое на вооружение ВС РФ орудие ничем не уступает западным «аналогам».

По словам авторов, техничесик характеристики «Калибра» позволяют ракете нести боеголовку массой 450 кг на расстояние до 2500 километров, что делает это оружие незаменимым для наступательных действий.

Ракеты «Калибр» производятся в нескольких вариантах: противокорабельные, противолодочные и крылатые, с помощью которых с большой эффективностью поражаются наземные цели. Российская ракета способна развивать скорость до 3 Махов и во многом напоминает американский Tomahawk, при этом является главным его конкурентом.

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