19FortyFive: российская крылатая ракета «Калибр» стала главным конкурентом американским Tomahawk

Ракеты «Калибр» производятся в нескольких вариантах: противокорабельные, противолодочные и крылатые, с помощью которых с большой эффективностью поражаются наземные цели. Российская ракета способна развивать скорость до 3 Махов и во многом напоминает американский Tomahawk, при этом является главным его конкурентом.