19FortyFive: Россия получила АПЛ «Белгород» с «Посейдонами», пугающими США

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород». Российская АПЛ является подводным авианосцем, который очень пугает Соединенные Штаты возможностями своих подводных беспилотников «Посейдон». К таким выводам пришел обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.
«Оружие, которого больше всего боятся американские военно-морские стратеги, — это планируемая торпеда “Посейдон” с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая функционирует как подводный боевой беспилотник с, казалось бы, неограниченной дальностью. Планируется, что на борту “Белгорода” будут находиться шесть “Посейдонов”», — рассказал журналист 19FortyFive.
Он также отметил, что «Посейдон» имеет возможность реализовывать взрыв мощностью до двух мегатонн. При этом, в арсенале Североатлантического альянса нет оружия, способного противостоять российскому подводному беспилотнику.
По словам Иствуда, подводный аппарат позволяет обойти средства противоракетной обороны Соединенных Штатов.
Обозреватель 19FortyFive также уточнил, что российская АПЛ «Белгород» может нести подводный аппарат, позволяющий экипажу перерезать подлодки и выполнять