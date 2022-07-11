США улыбнулась удача, когда Россия решила не обозначать их в качестве стороны конфликта на Украине. Об этом сообщил обозреватель 19FortyFive Кристофер Блаттман.
«ПолитРоссия» передала, что Москва может принять обратное решение по четырем причинам. Поводом послужат ограничения против РФ, военная поддержка Украины, обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом и антироссийская риторика Белого дома.
«Ничто в международном праве не мешает России изменить свое мнение и относиться к Соединенным Штатам как к активной стороне конфликта», – отметил Блаттман.
Журналист пришел к выводу, что в настоящее время Россия следует стратегическому расчету и по этой причине не заявляет о конфронтации с США.