19FortyFive: Путин преподнес ВСУ мощный сюрприз в Донбассе

Верховный главнокомандующий российской армии Владимир Путин преподнес Вооруженным силам Украины военный сюрприз, отметил ветеран армии США Брент М. Иствуд в статье для журнала 19FortyFive, передает «ПолитРоссия».
По мнению автора статьи, украинские военные не ожидали, что в Донбассе появятся новейшие образцы российского вооружения, например, боевая машина поддержки танков (БМПТ).
«Сюрприз: Путин отправил на Украину “Терминаторы”», — отметил американский ветеран.
Боевые возможности российской машины внушают трепет в тех, кому она встречается на поле брани. Основная функция БМПТ — прикрывать танковые соединения и подавлять живую силу противника. Для этого он оснащен мощным вооружением и передовой броней.
«БМПТ оснащена грозными пушками 2А42 30×165 мм с двойной подачей, делающими десять выстрел в секунду. Именно это придает башне “Терминатора” такой характерный вид. Он также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами “Атака” и имеет 30-мм гранатометы», — сказано в материале.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что новейшее российское оружие заставит НАТО сменить агрессивную риторику на миролюбивую, напрочь забыв о «красной кнопке». В частности, считает специалист, горячие головы на Западе сможет остудить межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая в конце года встанет на боевое дежурство российской армии.