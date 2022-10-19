19FortyFive: Пентагону не хватает денег на реализацию национальной стратегии Байдена

Представленная президентом США Джо Байденом Национальная стратегия в области безопасности рискует быть никогда не реализованной или же разорит Пентагон, сообщает 19FortyFive.
Аналитик 19FortyFive Маккензи Иглен заявил, что представленная Белым домом стратегия основывается на неверном предположении и расчетах: США явно намерены сохранять прежние объемы военной помощи почти во всех точках мирах, но сама страна сильно отстает в плане реализации собственных оборонных программ и в разработке нового оружия от Китая. Сейчас США уже не являются неуязвимыми в военном плане, как это было раньше.
В журнале отметили, что стратегия Байдена имеет скорее мотивационный характер, поскольку претворить ее в жизнь не позволит оборонный бюджет, отстающий от уровня реальной инфляции, а также малоэффективный административный аппарат.