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19FortyFive: Пентагону не хватает денег на реализацию национальной стратегии Байдена

19FortyFive: Пентагону не хватает денег на реализацию национальной стратегии Байдена
Global Look Press | Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Представленная президентом США Джо Байденом Национальная стратегия в области безопасности рискует быть никогда не реализованной или же разорит Пентагон, сообщает 19FortyFive.

Аналитик 19FortyFive Маккензи Иглен заявил, что представленная Белым домом стратегия основывается на неверном предположении и расчетах: США явно намерены сохранять прежние объемы военной помощи почти во всех точках мирах, но сама страна сильно отстает в плане реализации собственных оборонных программ и в разработке нового оружия от Китая. Сейчас США уже не являются неуязвимыми в военном плане, как это было раньше.

В журнале отметили, что стратегия Байдена имеет скорее мотивационный характер, поскольку претворить ее в жизнь не позволит оборонный бюджет, отстающий от уровня реальной инфляции, а также малоэффективный административный аппарат.

армия Байден США
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