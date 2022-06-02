19FortyFive: Пентагон рассердил Путина, направив на Украину ракетные системы HIMARS

Обозреватели американского портала 19FortyFive в одном из материалов рассказали, что президента РФ Владимира Путина рассердила инициатива США по передаче Украине ракетных систем HIMARS.
Пентагон после дискуссий принял решение об очередном пакете помощи Украине на 700 млн долларов, в него входят и высокомобильные ракетные системы залпового огня (РСЗО) M142. ВСУ получат всего четыре такие системы, однако обозреватели считают, что может сложиться тенденция.
«Может показаться, что четыре HIMARS – это довольно небольшое количество РСЗО, чтобы склонить чашу весов в сторону киевского режима. Но этот случай устанавливает шаблон для будущих поставок конкретного вида оружия на Украину», — указывается в публикации.
Обозреватели подчеркнули, что решение США об отправке ракетных систем Украине рассердило российского лидера Владимира Путина. Дело в том, что HIMARS расширит возможности ВСУ по нанесению ударов по российским объектам.
«Что интересно, четыре РСЗО HIMARS, которые получит Украины, были доставлены в Европу для последующей транспортировки еще до принятия соответствующего решения в Пентагоне», — цитирует обозревателей издание «ПолитРоссия».
Авторы отметили, что помимо ракетных систем США поставят Украине более 1400 «Стингеров», свыше 6500 противотанковых систем «Джавелин», 700 БПЛА Switchblade и более 200 тысяч артиллерийских снарядов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.