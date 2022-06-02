19FortyFive: Пентагон рассердил Путина, направив на Украину ракетные системы HIMARS

Пентагон после дискуссий принял решение об очередном пакете помощи Украине на 700 млн долларов, в него входят и высокомобильные ракетные системы залпового огня (РСЗО) M142. ВСУ получат всего четыре такие системы, однако обозреватели считают, что может сложиться тенденция.