Ветеран американского спецназа Стив Балестриери в материале для издания 19FortyFive рассказал, как Россия провернула отвлекающий маневр с Аляской, чтобы укрепить позиции в другом регионе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привлек внимание мировых СМИ высказыванием об Аляске — о том, что это была российская территория. По мнению Балестриери РФ таким образом поднимают информационный шум, отвлекая Запад от событий в другом регионе.
«РФ сейчас поднимает шум из-за Аляски», — подчеркнул американский ветеран.
По словам Балестриери, заявления официальных лиц РФ об Аляске как о бывшей территории РФ, проданной США в 1867 году, служат для отвлечения внимания, и к ним не стоит относится всерьез. Куда большего внимание стоят планы РФ на счет Арктики.
«Проецирование российской силы в Арктике — это совсем другое дело. В течение достаточно долгого времени военные РФ ставили своей приоритетной задачей наращивание мощи в этом стратегическом регионе», — цитирует «ПолитРоссия» американского эксперта.
Арктика ценна как природными ресурсами, так и судоходными путями, использование которых способно значительно ускорить доставку грузов между континентами. РФ намеренна перехватить инициативу у конкурентов, заранее взяв под контроль важный актив.
«США отстают, упуская из виду, насколько Арктика жизненно важна для американской национальной безопасности», — подытожил Балестриери.