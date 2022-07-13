19FortyFive: маневры РФ с Аляской отвлекают внимание США от важного региона

По словам Балестриери, заявления официальных лиц РФ об Аляске как о бывшей территории РФ, проданной США в 1867 году, служат для отвлечения внимания, и к ним не стоит относится всерьез. Куда большего внимание стоят планы РФ на счет Арктики.