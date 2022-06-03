19FortyFive: главная загадка «Адмирала Кузнецова» до сих пор сводит Запад с ума

Западные эксперты более 30 лет не могут решить главную тайну единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», пишет автор американского издания 19FortyFive, передает «ПолитРоссия».
С тех пор, как «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году, он останется единственным авианосцем ВМФ России, поэтому к нему приковано особое внимание западных военных и экспертов. Особенность этого корабля, которая бросилась в глаза абсолютно всем с самого начала его эксплуатации — едкий черный дым, идущий из труб корабля.
Дело в том, объяснил автор публикации, что двигатель авианосца питает мазут. Эту субстанцию широко использовали в 70-х года ХХ века. Помимо высокой энергоэффективности, мазут обладает и некоторыми недостатками. Так, для использования этого вида топлива его необходимо разогреть и сжать с помощью специальной системы труб и котлов. Для этого требуется 100% исправность всех узлов.
Едкий черный дым из труб объясняется тем, что при строительстве корабля были допущены некоторые погрешности. Тем не менее, «Адмирал Кузнецов» успешно ходит по морю. Главная загадка этого корабля для западных специалистов в том, почему советское руководство приняло решение оснастить один из флагманов национального флота двигателем, работающим на мазуте.
Автор материала утверждает, что в середине 80-х годов США и СССР уже активно ставили на корабли атомные установки, а также газотурбинные двигатели, обладая всеми необходимыми технологиями. Тем не менее, «Адмирал Кузнецов» получил иной силовой агрегат. Зачем и почему — остается тайной до сих пор.