19FortyFive: главная загадка «Адмирала Кузнецова» до сих пор сводит Запад с ума

С тех пор, как «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году, он останется единственным авианосцем ВМФ России, поэтому к нему приковано особое внимание западных военных и экспертов. Особенность этого корабля, которая бросилась в глаза абсолютно всем с самого начала его эксплуатации — едкий черный дым, идущий из труб корабля.