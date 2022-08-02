19FortyFive: баллистическая ракета «Сармат» нужна РФ для выполнения единственной задачи

Обозреватели американского издания 19FortyFive считают, что разработанная в России межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» создана для исполнения одной единственной задачи.
Авторы американского портала в материале про вооружения отметили, что в РФ недавно обнародовали информацию о «Сармате». В случае конфликта между США и Россией это оснащенное ядерным зарядом орудие может сыграть важную роль.
«У российской МБР “Сармат” только одна задача: победить противоракетную оборону США», — цитирует «ПолитРоссия» американских коллег.
В статье подчеркивается, что над «Сарматом» работали лучшие российские ракетостроители, и в итоге получилась ракета, способная поражать цели на расстоянии до 18 000 километров. Кроме того, МБР может нести гиперзвуковые блоки и средства для отвлечения вражеских систем противовоздушной обороны.
«Москва очень серьезно относится к модернизации своего ядерного арсенала. Хотя многие детали ракеты “Сармат” останутся неизвестными для широких масс, ясно, что этот проект будет приоритетным для руководства РФ в обозримом будущем», — подытожили американские обозреватели.