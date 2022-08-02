19FortyFive: баллистическая ракета «Сармат» нужна РФ для выполнения единственной задачи

В статье подчеркивается, что над «Сарматом» работали лучшие российские ракетостроители, и в итоге получилась ракета, способная поражать цели на расстоянии до 18 000 километров. Кроме того, МБР может нести гиперзвуковые блоки и средства для отвлечения вражеских систем противовоздушной обороны.