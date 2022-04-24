190 л.с., запас хода 939 км и 24 помощника вождения. В Китае представлен большой гибридный кроссовер Niutron NV от известного производителя электросамокатов и скутеров

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Известный производитель электросамокатов и скутеров NIU представил на домашнем рынке свой первый автомобиль – Niutron NV (китайское обозначение бренда – Ziyoujia). Новинка представлена двумя версиями. Первая – чистый электромобиль с запасом хода 550 км (измеренный по методике CLTC), вторая – подключаемый гибрид. В такой версии ДВС объемом 1,5 л вырабатывает ток, заряжающий тяговую аккумуляторную батарею, от которой питается электродвигатель, вращающий колеса. В чисто электрическом режиме гибрид может проехать 150 км, а запас хода на одном баке составляет 939 км.

Niutron NV – это довольно большой кроссовер, который своим видом (по крайней мере, оформлением фронтальной части) напоминает Land Rover Defender 2. Габариты авто – 4915 х 1950 х 1750 мм, длина колесной базы – 2900 мм. Он рассчитан на пять человек.

Гибридная версия оснащается одним электромором на задней оси, его мощность – 190 л.с., у чисто электрической версии два электромотора, на передней и на задней оси, суммарная мощность их – 380 л.с.

В салоне Niutron NV два экрана: в приборной панели используется дисплей диагональю 12,3 дюйма, а на центральной панели закреплен экран с диагональю 15,6 дюйма. Автомобиль оснащен автопилотом уровня 2+ (то есть, по сути, есть автоматический круиз-контроль) и 24 помощниками вождения. Интересно, что упоминается даже собственная операционная система Niutron OS на базе Android Automotive.

Ожидается, что Niutron NV станет доступен для предварительного заказа до конца квартала, а поставки первых товарных авто состоятся в сентябре.