176 л.с., разгон до 100 км/ч за 8,9 с и запас хода 405 км. Раскрыты характеристики первого электромобиля российского бренда Evolute – компактного кроссовера i-JOY

Производство российских электромобилей Evolute стартует в сентябре моделью i-JOY – пока это единственный авто бренда, на который получено Одобрение типа транспортного средства. Позже будет запущено производство электрического седана i-Pro, но он, как стало известно накануне, не будет продаваться физическим лицам. Так что в течение какого-то времени, пока гамма не расширится другими моделями, заинтересованные в российском электромобиле смогут приобрести только i-JOY. И сейчас компания «Моторинвест» раскрыла его параметры.





Они не сильно отличаются от характеристик i-Pro. Так, i-JOY получит единственный электродвигатель мощностью 176 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 53 кВт·ч, заявленный пробег на одной зарядке, согласно измерениям по стандарту NEDC, составит 405 км (но в реальности он будет, конечно же, меньше). До 100 км/ч автомобиль будет разгоняться почти 9 с.

При длине автомобиля 4385 мм длина колесной базы составляет 2655 мм – i-JOY на 55 мм длиннее Geely Coolray как внутри, так и снаружи. При этом Coolray динамичнее, а дорожный просвет у него больше на 10 мм. Стоимость i-JOY пока не названа. Скорее всего ее объявят в конце августа во время официальной премьеры и самого бренда Evolute, и конкретных моделей.