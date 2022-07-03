1711 км на одном баке, расход 3,2 л бензина на 100 км, второй уровень автономности. В Китае представлен гибридный кроссовер GAC Yingku

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В Китае анонсирован очередной гибридный кроссовер — GAC Yingku. От многих моделей, уже представленных на рынке, он отличается футуристическим дизайном передней части, применением двигателя объемом 2,0 л в составе силовой установки (обычно используется ДВС объемом 1,5 л) и, конечно же, автономностью. Согласно официальным данным, этот кроссовер способен проехать 1711 км на одном баке бензина, а заявленный расход составляет 3,2 л бензина на 100 км.





Пока не сообщается емкость тяговой аккумуляторной батареи, нет данных и об электродвигателе. Разработчики лишь сообщили, что ДВС гибридной установки объемом 2,0 л работает по экономичному циклу Аткинсона и соединен он с электромеханической трансмиссией GMC 2.0. Будут у GAC Yingku и чисто бензиновые версии с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 л. Пробег на одном баке бензина у них будет, конечно, поменьше.





Для GAC Yingku предложат систему интеллектуальных помощников при вождении на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8155 с 27 датчиками и сенсорами. Но заявлен только второй уровень автономности, поэтому можно рассчитывать максимум на адаптивный круиз-контроль. Зато сообщается о наличии восьми парковочных режимов — автомобиль может самостоятельно парковаться на расстоянии до километра.





Создатели не объявили дату начала производства GAC Yingku, но ожидается, что оно стартует во второй половине текущего года. Цены, соответственно, будут объявлены ближе к началу продаж.