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1711 км на одном баке, расход 3,2 л бензина на 100 км, второй уровень автономности. В Китае представлен гибридный кроссовер GAC Yingku

1711 км на одном баке, расход 3,2 л бензина на 100 км, второй уровень автономности. В Китае представлен гибридный кроссовер GAC Yingku

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В Китае анонсирован очередной гибридный кроссовер — GAC Yingku. От многих моделей, уже представленных на рынке, он отличается футуристическим дизайном передней части, применением двигателя объемом 2,0 л в составе силовой установки (обычно используется ДВС объемом 1,5 л) и, конечно же, автономностью. Согласно официальным данным, этот кроссовер способен проехать 1711 км на одном баке бензина, а заявленный расход составляет 3,2 л бензина на 100 км.


Пока не сообщается емкость тяговой аккумуляторной батареи, нет данных и об электродвигателе. Разработчики лишь сообщили, что ДВС гибридной установки объемом 2,0 л работает по экономичному циклу Аткинсона и соединен он с электромеханической трансмиссией GMC 2.0. Будут у GAC Yingku и чисто бензиновые версии с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 л. Пробег на одном баке бензина у них будет, конечно, поменьше.

1711 км на одном баке, расход 3,2 л бензина на 100 км, второй уровень автономности. В Китае представлен гибридный кроссовер GAC Yingku

Для GAC Yingku предложат систему интеллектуальных помощников при вождении на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8155 с 27 датчиками и сенсорами. Но заявлен только второй уровень автономности, поэтому можно рассчитывать максимум на адаптивный круиз-контроль. Зато сообщается о наличии восьми парковочных режимов — автомобиль может самостоятельно парковаться на расстоянии до километра.

1711 км на одном баке, расход 3,2 л бензина на 100 км, второй уровень автономности. В Китае представлен гибридный кроссовер GAC Yingku

Создатели не объявили дату начала производства GAC Yingku, но ожидается, что оно стартует во второй половине текущего года. Цены, соответственно, будут объявлены ближе к началу продаж.

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