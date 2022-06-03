160 человек остались без работы: поляки устроили акцию протеста в Варшаве против антироссийских санкций

В Польше сотрудники фирмы Sulzer Turbo Service Poland по ремонту газовых турбин устроили митинг против антироссийских санкций.
Как рассказали РИА Новости, поляки организовали демонстрацию чтобы выразить свой протест против включения их работодателя в санкционный список. Участники митинга размахивали плакатами с надписями: «Мы хотим работать, а не протестовать», «Санкции бьют по нам, а не по России».
В Польше власти приняли решение внести компанию Sulzer Turbo Service Poland в санкционный список, и это привело к тому, что более 160 сотрудников потеряли работу.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.