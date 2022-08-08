16-летней девушке из Оренбурга провели сложнейшую операцию на сердце

Проблемы с сердцем в виде недостаточности аортального клапана у Гульназ Култаевой обнаружили в 6 месяцев, исследования нужно было проходить каждые полгода. С наступлением подросткового возраста самочувствие девочки ухудшилось, появились одышка и боль в груди.
В 2022 году на контрольном осмотре при проведении МРТ обнаружили не выявленные ранее проблема: артериальную гипертензию и комбинированное поражение аорты, что представляло угрозу жизни и требовало безотлагательной операции, передает сетевое издание «Полит74.RU».
Детский сердечно-сосудистый хирург КХО№4 ФЦССХ МЗ РФ Вячеслав Богданов рассказал о сложностях, связанных с небольшим ростом и весом пациентки. Сердце Гульназ маленькое, как и она сама, и в линейке стандартных механических и биопротезов подходящих размеров не бывает, к тому же с ростом пациента размеры протеза не меняются, а сердце растет, чтобы справляться со всеми нагрузками.
Врачи приняли решение установить отечественный трансплантат гомографт, который был изготовлен для Гульназ индивидуально из донорских материалов. Челябинские к
ардиохирурги провели сложную операцию за 3,5 часа, на следующий день пациентку перевели в обычную палату, а через неделю выпишут домой. Гульназ хочет стать поваром-кондитером и обязательно пойти учиться танцам после полного выздоровления.