16-летней девушке из Оренбурга провели сложнейшую операцию на сердце

Детский сердечно-сосудистый хирург КХО№4 ФЦССХ МЗ РФ Вячеслав Богданов рассказал о сложностях, связанных с небольшим ростом и весом пациентки. Сердце Гульназ маленькое, как и она сама, и в линейке стандартных механических и биопротезов подходящих размеров не бывает, к тому же с ростом пациента размеры протеза не меняются, а сердце растет, чтобы справляться со всеми нагрузками.